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Послание Путина Федеральному собранию и "прямая линия" могут пройти осенью

Послание Путина Федеральному собранию и &quot;прямая линия&quot; могут пройти осенью

Послание президента России Федеральному собранию и "прямая линия" с главой государства могут состояться осенью. Такого варианта не исключил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Этого нельзя исключать", - заявил он журналистам в ответ на вопрос, может ли послание быть отложено до осени.

Сроки "прямой линии", по словам Пескова, пока также не определены.

"Тут тоже будем все-таки с учетом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдет на осень. Ну, в общем, будем смотреть", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

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