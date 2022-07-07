Матвиенко: РФ рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания

7 июл. 12:24

Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания.

"Я считаю, недопустимо вообще говорить о возможности ядерной войны. Любой здравомыслящий человек, тем более политик и государственный деятель, понимает, что ядерная война, если бы она не дай бог случилась, это вообще конец человеческой цивилизации. Это даже обсуждать нельзя. Это даже в самом кошмарном сне нельзя представить", - сказала она в ходе выступления на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

По ее словам, любые разговоры о возможной ядерной войне недопустимы.