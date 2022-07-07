Польшу может ожидать рекордно дорогая зима

7 июл. 12:19

Почти 20 млн семей в Польше могут столкнуться с рекордно высокими ценами на тепло в связи с проблемами с доступностью древесного угля и его подорожанием, сообщил Бартоломей Савицкий для Rzeczpospolita.

По данным Управления по регулированию энергетики, его стоимость может взлететь на несколько десятков, или даже сотен процентов, в зависимости от источника добычи и производства.

Отмечается, что проблема коснется 15 млн поляков, проживающих в домах с централизованным отоплением, и еще около 3,5 млн частных домов, отапливающихся непосредственно углем.

"Это следствие эмбарго на ввоз угля из России, который поставлялся теплоцентралям и в частный сектор в общем количестве восьми миллионов тонн. И это только начало: каждый год системе недостает около 18 миллионов тонн сырья – мы восполняем этот пробел за счет импорта", - цитирует его РИА Новости.