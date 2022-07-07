Закрыт перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони

7 июл. 11:56

Движение всех видов транспорта на 136 километре автодороги - перевал Кутаиси (Чома) - Алпана-Мамисони запрещено. Об этом информирует Департамент автомобильных дорог Грузии, уточняя, что река Чанчахи (левый приток Риони) повредила опору автодорожного моста на западе страны.

"На проезжей части появились трещины. До окончания восстановительных работ движение на участке будет запрещено", - приводит сообщение ведомства Sputnik Грузия.

В настоящее время на месте повреждения работают сотрудники Департамента автомобильных дорог.