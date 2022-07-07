Пашинян призвал бороться с рекламой онлайн-казино

7 июл. 11:49

Армянский премьер Никол Пашинян на заседании правительства обратился к проблеме скрытой рекламы онлайн-казино.

Премьер напомнил, что, несмотря на запрет реклам онлайн-казино и букмекерских порталов, эти компании находят новые способы обойти ограничения.

"По какой улице ни едешь, везде bet, bet, bet ("ставка" на английском)… Почему я должен об этом говорить? Вы сами не проезжаете по улицам? Не видите этого? Или будете ссылаться на то, что в законах такой-то пункт, такая-то запятая не разрешает убрать рекламу? Если они играют с нами в кошки-мышки, то пусть получат ответ. Составьте новые законопроекты, если понадобится, с самыми подробными запретами", – цитирует его Sputnik Армения.

Стоит добавить, что ранее Пашинян неоднократно заявлял о необходимости ликвидации скрытой рекламы онлайн-казино в Армении.