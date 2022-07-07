Помощь на Курбан-байрам окажут более чем 2 тысячам семей в Ингушетии

7 июл. 11:39

Более 2 тысяч семей в Ингушетии получат помощь на праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) - жертвенное мясо мелкого и крупного рогатого скота. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

Акция, которая проводится каждый год, организована по поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова на средства Национального фонда развития региона.

Весь скот был закуплен на территории республики, большая часть - у сельхозпредприятий, которые направят прибыль на последующее обновление и увеличение поголовья. Остальные животные были приобретены через крестьянские (фермерские) хозяйства.

В общей сложности для мероприятия использовалось 1250 овец и 80 коров.

Мясо распределят по населенным пунктам, администрации которых и духовенство раздадут его семьям, лишенным финансовой возможности самостоятельно провести обряд. В списки также внесены люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи погибших в ходе спецоперации на Украине, родственники умерших при исполнении правоохранителей.