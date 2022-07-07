СМИ: Джонсон уходит с поста премьера Британии

7 июл. 11:24

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сегодня может уйти в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

"Один источник заявил, что некоторые на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке, но не ясно, прочитает ли его премьер, другие настаивают на том, что Джонсон продолжит находиться на посту", - передает телеканал.

При этом Sky News отмечает, что Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии.

Тем временем телеканал BBC передает, что глава британского правительства выступит с обращением к нации.