Обвал отрезал от мира 13 населенных пунктов в горах Дагестана

7 июл. 11:22

В результате обвала горной породы, произошедшего на автодороге Тлярата-Кардиб в Тляратинском районе Дагестана, временно отсутствует автомобильное сообщение с 13 населенными пунктами,

"На 9-м км автодороги Тлярата-Кардиб Тляратинского района произошел обвал горной породы, в результате чего перекрыто автомобильное сообщение в 13 населенных пунктах Тляратинского района. В настоящее время на участке ведутся аварийно-восстановительные работы. В результате обвала жертв и пострадавших нет", - сообщается в официальном Telegram-канале управления ГИБДД МВД по Дагестану. Планируется, что автосообщение будет восстановлено в ближайшее время.