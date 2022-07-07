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Израиль и Турция готовятся к подписанию исторического авиасоглашения 

Израиль и Турция готовятся к подписанию исторического авиасоглашения 

В четверг, 7 июля, Израиль и Турция подпишут новое двустороннее авиационное соглашение, которое станет первым с 1951 года. 
"Соглашение призвано укрепить связи и позволит возобновить полеты [авиакомпаний] Израиля в Турцию", - сообщила в четверг израильская правительственная пресс-служба, передает ТАСС.

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