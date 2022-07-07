Израиль и Турция готовятся к подписанию исторического авиасоглашения 

7 июл. 11:20

В четверг, 7 июля, Израиль и Турция подпишут новое двустороннее авиационное соглашение, которое станет первым с 1951 года.

"Соглашение призвано укрепить связи и позволит возобновить полеты [авиакомпаний] Израиля в Турцию", - сообщила в четверг израильская правительственная пресс-служба, передает ТАСС.