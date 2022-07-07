Байрамов: дата нового заседании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не определена

7 июл. 11:17

Дата очередного заседания комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы пока не определена, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Этот процесс должен проходить в цивилизованной и мирной форме на основе международного права", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Министр также подчеркнул, что Баку продолжает обсуждать мирный договор с Ереваном, и, относительно прошлых лет, наблюдается прогресс.

Байрамов обратил внимание на то, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение для мира в регионе.