РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байрамов: дата нового заседании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не определена

Байрамов: дата нового заседании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не определена

Дата очередного заседания комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы пока не определена, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Этот процесс должен проходить в цивилизованной и мирной форме на основе международного права", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Министр также подчеркнул, что Баку продолжает обсуждать мирный договор с Ереваном, и, относительно прошлых лет, наблюдается прогресс.

Байрамов обратил внимание на то, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение для мира в регионе.

765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version