ООН: в Азии голодает более миллиарда

У более 1,1 млрд людей в Азии не было доступа к достаточному питанию за последний год из-за пандемии, войн и климатических изменений, усугубивших кризис в одном из самых густонаселенных регионов в мире. В последнем отчете ООН о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире (SOFI) описываются последствия проблем с поставками сельскохозяйственных продуктов и долгосрочные угрозы продовольственной безопасности для растущего населения региона.

"Нихон кэйдзай" отмечает, что одновременно возникшие и взаимосвязанные угрозы последних нескольких лет снизили доступ к продуктам питания. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, усугубляющаяся ситуация с недоеданием - глобальная тенденция, в результате которой многие регионы мира уже в этом году столкнутся с ”беспрецедентными продовольственными рисками”.

Согласно отчету SOFI, подготовленному пятью агентствами ООН, в прошлом году в Азии голодало более 424 млн человек. В 2020 году - 398,2 млн, а в 2019 году - 339,9 млн. В прошлом году более 489 млн человек в Азии столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Число страдающих от недоедания в регионе увеличилось на 112,3 млн человек всего за два года.

Мировые цены на продукты питания будут продолжать расти в течение года в связи с перебоями в поставках, высокими расходами на сельское хозяйство, а также политическими ограничениями на экспорт и торговыми пошлинами.

Согласно публикуемому ежегодно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) индексу цен на продукты питания, пандемия COVID-19, реакция на российскую спецоперацию на Украине, а также серьезное изменение климата привели к росту цен на продукты питания, в том числе растительное масло и крупы до рекордного уровня. Индекс, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на корзину наиболее распространенных продуктов питания, вырос за последний год на 23%.

Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года, спровоцировала рост цен из-за нарушения цепочек поставок от посева и сбора урожая до дистрибуции. События на Украине нанесли еще один серьезный удар: Россия и Украина обеспечивают около 30% мирового экспорта пшеницы и пятую часть кукурузы. После внезапной жары, отрицательно повлиявшей на урожай, Индия, второй по величине в мире производитель пшеницы, запретила экспорт, хотя до этого заявляла о готовности заполнить пробел, оставленный Украиной.

Цены на сахар также растут, поскольку бразильские заводы по переработке сахарного тростника перешли на производство этанола, чтобы заработать на высоких энергетических ценах. Рекордные засухи привели к падению урожайности в Бразилии - крупнейшем экспортере сахара в мире. Мясо птицы дорожает в связи с нарушением поставок с Украины, вспышками птичьего гриппа, а также снижением экспорта курицы из Малайзии. Растут цены на молочную продукцию: цены на масло поднялись до рекордных уровней, что связано с уменьшением поголовья скота, нехваткой рабочей силы, высокой стоимостью упаковки и нехваткой растительных масел. Финансовая группа Nomura Holdings предупредила, что рис, несмотря на значительные запасы, может оказаться следующим в списке, если зависящие от пшеницы страны переключатся на более дешевые альтернативы.

”Индекс цен на продукты питания по-прежнему составляет 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - говорит Хосе Росеро Монкайо, директор Статистического отдела ФАО. Для азиатских потребителей самое худшее еще впереди. По данным Всемирного банка, в регионе в условиях крайней бедности проживает 320 млн человек. Он могут потратить на еду не более 2 долларов в день.

С населением в 4,6 млрд человек Азия - самый густонаселенный континент, и ожидается, что в следующие тридцать лет население увеличится на 700 тыс. человек. В Индии, второй по численности стране в Азии, рекордная инфляция была спровоцирована ростом цен на продукты питания и топливо. В соседней Шри-Ланке в результате экономического кризиса граждане остались без достаточного количества продуктов питания и валюты для импорта. В Сингапуре, Северной Корее и на Филиппинах в ближайшие месяцы также ожидается значительный рост цен, сообщает Nomura.

Сельскохозяйственные цены растут, цепочки поставок нарушены, а несколько государств приняли решение снизить экспорт: Индия ограничивает продажу пшеницы и сахара, Индонезия - поставки пальмового масла, а Сингапур испытывает нехватку мяса курицы из-за ограничений со стороны Малайзии. Ожидается, что ситуация усугубится в связи с локдаунами в Китае, вспышкой африканской чумы свиней во Вьетнаме и жарой в Индии. Джакарта и Манила уже подняли минимальные зарплаты, чтобы сбалансировать рост стоимости жизни.

Индекс цен на продовольственные товары Всемирного банка, который достиг рекордной отметки в номинальном выражении в марте-апреле 2022 года, за два года вырос на 80%. Стоимость энергоносителей, особенно угля и природного газа в Европе, увеличившаяся в 2021 году, вероятнее всего, продолжит расти и в текущем году. Эта тенденция уже негативно сказалась на стоимости удобрений. Несколько химических компаний сократили, а некоторые даже приостановили производство из-за растущих расходов. Россия объявила об ограничениях на экспорт удобрений, что в сочетании с санкциями в отношении белорусского экспорта, еще больше дестабилизирует рынок.

Если стоимость энергоносителей и удобрений не снизится в следующем году, цены на продукты питания окажутся под еще большим давлением, предупреждает Всемирный банк. Азии, где проживают 418 млн недоедающих граждан, придется прибегнуть к нестандартным решениям, чтобы прокормить растущее население.