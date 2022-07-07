Большинство пляжей Крыма могут стать муниципальной собственностью

7 июл. 11:04

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что крымским властям нужно пересмотреть эффективность использования пляжных территорий, - передает пресс-служба Минкурортов республики.

"Судак – один из самых популярных городов Крыма и здесь уже появились образцовые пляжи – такие, как "Ракета", "Устричный" и другие. Также совместно с главой администрации принято решение сделать некоторые пляжи муниципальными, что позволит городу зарабатывать самостоятельно", - отметил министр, передает "АиФ-Крым".

Также требуется разработка единого архетипа набережных и пляжей во всех курортных городах и поселках полуострова, что упорядочит внешний облик общественных территорий.

Сейчас в Судаке работает 20 пляжей, 13 из них - коммерческие.