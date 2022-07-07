В российских аптеках начали продавать "Золгенсма"

7 июл. 10:34

Самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), официально появился в России, - сообщил оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА - для лечения ребенка достаточно одного укола. В конце прошлого года Минздрав зарегистрировал препарат "Золгенсма", выпускаемый швейцарской компаний Novartis, в России, стоимость одной дозы составляет более $2 млн.

Известно, что Минздрав РФ планировал закупить пока 50 доз "Золгенсмы", цена препарата в аптечной сети в сообщении не указывается.