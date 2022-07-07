Главный раввин Москвы покинул должность

7 июл. 10:25

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы. Как сообщили в Московской еврейской религиозной общине (МЕРО), это связано с завершением контракта.

"Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы", - сказал он.

"Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас", – цитирует слова Гольдшмидта РИА Новости.

В МЕРО уточнили, что раввинский суд продолжает деятельность в ведении главного раввината Израиля. Вопрос о преемнике, добавил собеседник агентства, на повестке пока не стоит.