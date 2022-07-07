Британское посольство в Москве отказалось использовать новый адрес

7 июл. 10:11

Посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1, однако, комментируя переименование своего адреса, в дипмиссии заявили, что считают актуальным старый адрес - Смоленская набережная, 10.

"Информация о присвоении нового адреса посольству Великобритании внесена в адресный реестр города и федеральную информационную адресную систему, осуществлена привязка адресных контуров", - сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества, передает РИА Новости.

Напомним, новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской Народной Республики. Постановление об этом 5 июля подписал мэр Москвы Сергей Собянин.