Новая дорога будет построена к порту Махачкалы

7 июл. 10:06

К Махачкалинскому морскому торговому порту к 2025 году планируют построить новую дорогу, которая станет частью северного обхода дагестанской столицы и позволит доставлять грузы в обход центра города. "Есть предварительное технико-экономическое обоснование, которое сделал Минтранс Республики Дагестан вместе со специалистами Росавтодора, Упрдор "Кавказ", - сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов.

По его словам, в связи с тем, что началось проектирование обхода Махачкалы, "мы планируем в его составе рассмотреть эту дорогу – это будет оптимальное и правильное решение". "Техническое решение проработано, и сейчас начинается проектирование. Думаю, до конца 2025 года она должна быть", - сказал он.