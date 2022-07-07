Экс-игрок сборной Армении: отстранение россиян от футбола - позор

7 июл. 9:49

Бывший нападающий "Спартака" и сборной Армении Юра Мовсисян раскритиковал решение об отстранении футбольных клубов из России от участия в международных турнирах.

"Правильно ли, что российских спортсменов отстранили от международных соревнований? Это совсем неправильное решение, спортсмены ни при чем. Политика и спорт должны отделяться друг от друга, позорное решение", - цитирует его Sputnik Армения.

При этом Мовсисян выразил надежду, что скоро россияне смогут участвовать в турнирах, и каждый спортсмен представит свою родину на международной арене. Он считает странным выступать за другую страну.

"Как я отношусь к спортсменам, которые будут менять гражданство из-за отстранения России, чтобы продолжить выступать? Ты знаешь, что ты русский спортсмен и выступаешь за другую страну, это будет правильно? Нет", - подчеркнул он.