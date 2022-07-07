Погоду в России будут определять по-новому

7 июл. 9:48

В России заработали новые климатические нормы, которые актуализированы с учетом изменения климата за последние 30 лет, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Под аномалией температуры в них подразумевается несоответствие показателей средним многолетним значениями. Температура может быть аномальной для конкретного дня или месяца, а "нормальной погодой" считается та, которая аналогична предшествующим периодам.

"Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много", - сообщил Вильфанд, передает ТАСС.

Новые климатические нормы подсчитаны на основе более свежих данных с учетом глобального потепления, и теперь понятие "аномально теплая погода" в прогнозах будет звучать значительно реже.