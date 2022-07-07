Кубань собрала первый миллион тонн пшеницы

7 июл. 9:47

В Краснодарском крае к уборке зерновых приступили одними из первых в стране. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, на сегодняшний день обмолочено более 20% от запланированных площадей. "И, несмотря на обилие дождей в конце июня, уборочная кампания не выбилась из графика. Да и урожайность выше прошлогодней – 67 центнеров с гектара", - проинформировал он.

Кондратьев добавил, что в этому году аграриям предстоит убрать зерновых, колосовых и зернобобовых культур с площади 1,9 млн га.