Неделя дипломатии проходит в Баку

7 июл. 10:00

В Баку стартовала Неделя дипломатии, тема которой - "Усилия Азербайджана по миру и восстановлению на постконфликтном этапе".

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, церемония открытия проходит в Университете ADA. Участников мероприятия приветствовал проректор Университета Фариз Исмаилзаде, а в качестве главного гостя выступил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Он напомнил, что Неделя дипломатии носит традиционный характер и проводится уже в третий раз. Основная цель мероприятия - подготовка интересных программ вместе с молодежью и волонтерами, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам, изучение положения Азербайджана в разных сферах в мире.

По словам Джейхуна Байрамова, постконфликтный период открывает новые возможности и для Азербайджана, и для всего региона.

"Азербайджан после конфликта выдвинул мирную повестку и предложил Армении работать над мирным договором. Азербайджан предпринял практические шаги в этом направлении и в то же время создал широкие возможности для развития региона, предложив определить границы и открыть транспортные коммуникации", - подчеркнул министр.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что необходимость смотреть в будущее не означает, что надо забыть историю, и азербайджанская сторона должна четко говорить о преступлениях, совершенных на освобожденных землях за 30 лет оккупации.

Напомним, Неделя дипломатии организована МИД Азербайджана и Университетом ADA.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Фархад Мамедов, в нынешних условиях у республики есть вполне конкретные цели дипломатической работы.

"В современном мире, где противоречия переросли на уровень прямого, лобового противостояния в геополитическом комплексе, малым государствам, к которым относится и Азербайджан, во внешней политике необходимо стремиться прежде всего к тому, чтобы не стать еще одним местом для этого конфликта. Мы видим, что противостояние с дипломатического уровня перешло на военный уровень и уровень жестких экономических санкций. Как именно вести себя, каждая страна выбирает сама: одни занимают, скажем так, пассивную позицию, другие – проактивную", - сказал он.

"Азербайджан демонстрирует, что он выбрал проактивную позицию. Посредством таких структур, как Движение неприсоединения и Организация Тюркских государств, а также посредством региональных форматов сотрудничества с соседями Азербайджан стремится сформировать систему безопасности в регионе (через региональные форматы) и участвовать в формировании новой архитектуры безопасности на мировом уровне (через Движение неприсоединения)", - обратил внимание эксперт Валдайского клуба.

"В отношениях с соседями Азербайджану важно выстраивать и укреплять такую систему отношений, когда страны соединяются как можно большим числом связей, поскольку взаимозависимость создает основу равноправного взаимовыгодного сотрудничества. С другой стороны, он стремится к тому, чтобы поведение ближайших государств было более предсказуемым. В этом отношении после Карабахской войны сделано очень много шагов, включая и союзнические декларации с Турцией и Россией, и организацию формата "3+3", который не до конца оформился, но позитивные цели и намерения у него уже есть", - сообщил Фархад Мамедов.