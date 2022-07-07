Токаев: необходимо диверсифицировать поставки казахстанской нефти

7 июл. 9:35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики, информирует его пресс-служба.

По словам главы Казахстана, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.

"Поручаю "Казмунайгазу" проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с [АО] "Самрук-Казына" следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь", - сказал он в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Далее Токаев предложил трансформировать нацкомпанию "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) в национальную транспортно-логистическую компанию.