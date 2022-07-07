МИД ДНР: Сирия готова участвовать в международном трибунале по Украине

7 июл. 9:33

Власти Сирии дали предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой Народной Республике (ДНР), также в нем примет участие Луганская Народная Республика (ЛНР), - сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Уже есть определенное понимание, какие страны могли бы в том или ином качестве поучаствовать в трибунале. В первую очередь, это наша братская ЛНР. Кроме того, представители соответствующих органов Российской Федерации уже производят следственные действия на территории республик. В ходе нашего визита в Сирию мы предложили президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале и получили предварительное согласие", - цитирует собеседницу ТАСС.

Одной из важных задач министерства является подготовка устава международного трибунала. "Именно на основании этого устава будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных. Трибунал планируется учредить на основании международного договора", - уточнила глава МИД ДНР.

Власти ДНР рассчитывают провести до конца лета несколько промежуточных трибуналов над членами украинских вооруженных формирований, причастными к совершению военных преступлений. Одним из первых будет проведен Мариупольский трибунал, где также будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе. Предполагается, что перед трибуналом предстанут как члены националистических батальонов, в частности "Азова" и "Айдара", так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.