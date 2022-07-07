СМИ назвали нового владельца Starbucks в России

7 июл. 9:30

Основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский может приобрести сеть кофеен Starbucks в России, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники. Эту новость подтвердил и один из знакомых ресторатора.

Отмечается, что сделка может быть закрыта уже в конце июля, в нее войдут права аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом (но без возможности использования продукции и технологий компании), а также помещение в ТЦ "Пушкино Парк".

В издании подчеркнули, что новому хозяину необходимо провести ребрендинг. При этом потенциальный покупатель Пинский данную информацию еще не подтвердил.