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Власти Британии опровергли заявления Ирана о задержании заместителя посла в Тегеране

Власти Британии опровергли заявления Ирана о задержании заместителя посла в Тегеране

В МИД Великобритании назвали не соответствующими действительности заявления Ирана о задержании замглавы миссии Соединенного Королевства в Исламской Республике, пишет агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ведомства.

"Сведения о задержании британского дипломата в Иране являются совершенно лживыми", - заявил дипломат.

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании по подозрению в шпионаже ряда иностранных дипломатов, в том числе британца. Иранские СМИ уточнили, что задержанные пытались взять образцы почвы в закрытых для посторонних местах, где ВКС КСИР проводили ракетные испытания.

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