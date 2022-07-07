СМИ: Байден летит просить нефть у саудитов

7 июл. 9:11

Координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправился в Саудовскую Аравию для финальных приготовлений к визиту в королевство президента США Джо Байдена, запланированному на 15 июля, - сообщает Axios со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Байден прибудет в Саудовскую Аравию после визита в Израиль и на Западный берег реки Иордан, он вылетит прямым рейсом из Тель-Авива в Джидду, - сообщили собеседники портала, передает "Интерфакс".

Часть поездки Байдена в Саудовскую Аравию будет посвящена саммиту с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Катара, Омана, Египта, Иордании и Ирака.

"Вторая часть будет двусторонней и будет посвящена восстановлению отношений, необходимости США в увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии и шагам по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем", - пишет портал со ссылкой на источники.