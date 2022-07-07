СМИ: продукты первой необходимости в России могут стать дешевле

7 июл. 8:59

Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупные торговые сети, снизить НДС на социально значимые продукты, пишут "Известия".

Ведомство уверено, что данная идея "заслуживает внимания", и в целом выступает за рыночные методы сдерживания цен, - передает "АиФ".

Недавно АКОРТ предложила дать продавцам некоторые послабления в работе, чтобы сети смогли продолжать сдерживать цены на продукты, а также попросила дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов.

В текущем году крупнейшие торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары с 22 до 7, а то и 5%. Также есть компании, которые выставляют отрицательную надбавку.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государство обеспечивает себя основными продуктами питания с избытком.