СМИ: продукты первой необходимости в России могут стать дешевле

Министерство промышленности и торговли РФ рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупные торговые сети, снизить НДС на социально значимые продукты, пишут "Известия".
Ведомство уверено, что данная идея "заслуживает внимания", и в целом выступает за рыночные методы сдерживания цен, - передает "АиФ".
Недавно АКОРТ предложила дать продавцам некоторые послабления в работе, чтобы сети смогли продолжать сдерживать цены на продукты, а также попросила дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов.
В текущем году крупнейшие торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары с 22 до 7, а то и 5%. Также есть компании, которые выставляют отрицательную надбавку.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что государство обеспечивает себя основными продуктами питания с избытком.