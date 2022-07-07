Из Нур-Султана в Баку вылетит первый авиарейс

7 июл. 8:44

Уже сегодня, 7 июля, в свой первый регулярный рейс по маршруту Нур-Султан-Актобе-Баку и обратно отправится самолет казахстанской авиакомпаний Qazaq Air.

Авиарейсы будут осуществляться 86-местным самолетом нового поколения De-Havilland Dash 8-Q400 канадского производства. Выполняться полеты будут дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям, а в полете самолет будет находиться два часа, - сообщили в компании, передает Sputnik Азербайджан.

Стоимость авиабилетов начинается от 205,2 манатов (74 658 тенге).

Запуск новых рейсов между Азербайджаном и Казахстаном не только укрепит экономическое сотрудничество, но и внесет вклад в развитие туризма между двумя странами, - отметил коммерческий директор Qazaq Air Сулейман Мирзоев.