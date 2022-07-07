Жителей столичного региона ждут жара и грозы

7 июл. 8:28

Сегодня столичный регион ждет облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 30 градусов тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. Днем ожидается его влияние, в вечерние часы - прохождение.

"Погода облачная, с прояснениями, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 28-30 градусов, в Подмосковье плюс 26-31 градус", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-западный, вечером он сменится на северо-западный скоростью 4-9 м/с, а при грозе он может стать порывистым. Атмосферное давление будет слабо расти, и к вечеру барометры покажут 747 мм рт ст, - около нормы, добавил синоптик.