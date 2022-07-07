Опрос: россияне не хотят работать за "серую" зарплату

7 июл. 8:13

Почти 40% россиян в случае устройства на работу не стали бы соглашаться на "серую" зарплату, - свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

"На работу с "серой" или "черной" зарплатой сегодня согласились бы 4 из 10 россиян, тогда как 38% отказались бы от такого предложения. Получать зарплату "в конверте" мужчины готовы чаще женщин (45% против 33%), а респонденты старше 45 лет - чаще опрошенных до 34 лет (42% против 35%). Тех, кто принял бы условия работодателя, противоречащие Трудовому кодексу РФ, больше среди россиян с доходом менее 50 тыс рублей (43%)", - говорится в результатах исследования, передает ТАСС.

Самый большой процент россиян, готовых получать зарплату в конверте, был зафиксирован в кризисном 2009 году, тогда на это были согласны 60% россиян. Наименьшим этот показатель (36%) был в апреле 2021 года.