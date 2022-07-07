Ростов-на-Дону вошел в тройку самых популярных автобусных турмаршрутов

7 июл. 7:59

В сервисе путешествий OneTwoTrip назвали самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц лета.

Лидирует в рейтинге Москва - ее туристы выбирали чаще всего, в столицу съездили почти 15% пользователей. Каждый двадцатый бронировал визит в Санкт-Петербург, и хотя интерес к автобусным путешествиям за год снизился на пять процентов, в город на Неве он, наоборот, вырос на 20%. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону: популярность города возросла на 45%, - передает РИА Новости.

В десятку наиболее востребованных направлений вошли Симферополь (+86%), Казань (–19%), Воронеж (+23%) и Краснодар (+5%). Замыкают список Вильнюс, Красноярск и Новосибирск.

Средняя стоимость билета на автобус по России за год выросла на 100 рублей, до 1500 рублей.