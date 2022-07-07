СМИ: слова Байдена о "путинском подорожании" в США – ложь и идиотизм

7 июл. 7:43

Бензин, составляющий одну из основ благосостояния американцев, подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер пытается в этом обвинить, - заявил в эфире Fox News политический обозреватель Такер Карлсон.

"В обозримом будущем нефть и газ - критически важные ресурсы для цивилизации, и это абсолютно невозможно изменить. Это должно стать хорошей новостью для Америки, потому что у нас этого полным полно. Мы богаты, потому что мы богаты природными ресурсами. ...Но внезапно почему-то в США произошла нехватка продовольствия и энергоресурсов, и именно поэтому цены на них выросли. ...Как такое могло произойти? Джо Байден предложил свое объяснение", - рассказал Карлсон, передает РИА Новости.

Президент США обвинил в росте цен Путина. "Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации - и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь", - подчеркнул обозреватель.

Исследования компании GasBuddy свидетельствуют, что задолго до начала спецоперации России топливо выросло в цене на 66%. Причина кроется в отмене проектов нефтепроводов, отказе от лизинга территорий для добычи газа и возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого вышел предыдущий президент Дональд Трамп. Все это делается в угоду зеленой энергетике, - пояснил эксперт.

"Джо Байден начал кричать: "это цены Путина, Путин сделал это". Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это - даже те, кто хотел поверить, потому что это чушь", - отметил Карлсон.

Он напомнил, что еще 31 марта американский лидер распорядился в течение полугода ежедневно высвобождать нефть из стратегических резервов страны. По словам журналиста, это худшее, что Байден мог совершить.

Цена на бензин в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. Для того, чтобы снизить цены, Штаты по решению Байдена стали ежедневно высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегического резерва и продолжат это делать до октября. Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием", а президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом - это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, - напомнил Путин.