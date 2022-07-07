Северная Осетия примет фестиваль этнического искусства

7 июл. 7:28

Международный инклюзивный фестиваль-конкурс "Алтын Майдан-Алания" состоится в Северной Осетии в ноябре.

"Фестиваль "Алтын Майдан-Алания" планируется провести в ноябре в День народного единства. Ожидается участие более 250 человек из разных регионов. Планируется участие представителей из Бурятии, Чувашии, Татарстана, Башкирии, Нижнего Новгорода, Москвы, Калмыкии", - рассказал директор фестиваля Георгий Бестаев, передает ТАСС.

В рамках фестиваля планируется проведение этнических вечеров с выступлениями коллективов из других регионов, которые приедут в Северную Осетию представлять свои культуру, традиции, обычаи, национальные костюмы и блюда национальной кухни. Также будут проведены конкурсы, круглые столы и мастер-классы.