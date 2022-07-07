Минфин России нашел способ укрепить доллар

7 июл. 7:13

С начала этой недели доллар укрепился к рублю более чем на 20%, и отметок в 70 рублей за доллар можно достичь очень быстро: есть основания считать, что российская валюта укрепится в коридоре 70-80 рублей за доллар, - рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

"Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли", - цитирует собеседника РИА Новости.

Инвесторы сократили покупки рубля после заявлений главы Минфина Антона Силуанова о том, что следует ориентироваться на курс в рамках 70-80 рублей за доллар, и на этой неделе власти должны определить методы выводы курса на оптимальный для экономики уровень.

Если не произойдет форс-мажора, то уже к концу июля доллар закрепится на отметке в 70 рублей, а евро - в районе 73 рублей, также возможны ситуации, когда из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково, - заключил Антонов.