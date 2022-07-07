СМИ: НАТО не поможет Польше воевать с Россией

7 июл. 6:58

Польше не стоит надеяться на помощь НАТО в случае, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, - заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.

Идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их, - отметил политик, передает РИА Новости.

Опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой.

"Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных амбиций. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог", - объяснил Пискорский.

Ввод польских войск на Украину возможен лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона, и такое развитие событий исключать нельзя, - добавил Пискорский.