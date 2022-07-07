Афганистан перестанет быть основным союзником США?

7 июл. 6:44

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о том, что он собирается лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО - соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

В нем говорится, что Байден "намерен отменить включение Афганистана в число основных союзников вне НАТО", - передает ТАСС.

Напомним, запрещенное в России движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы, а 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул и 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна мира.