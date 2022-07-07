МИД РФ: новые правила въезда в Россию не отменяют ПЦР-теста

7 июл. 6:28

МИД России разъяснил правила въезда для иностранцев в РФ после отмены антиковидных ограничений: им по-прежнему нужны паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.

"Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принято решение об отмене обусловленных эпидемией временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года № 635-р и от 27 марта 2020 года № 763-р", - рассказали в российском МИД, передает РИА Новости.

С 15 июля этого года порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию практически вернется к "допандемийному" - на основании действительных документов, удостоверяющих личность, и, если нужно, российской визы.

При этом требование о предъявлении въезжающими в Российскую Федерацию иностранными гражданами (за исключением граждан Беларуси, прибывающих авиатранспортом) медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сохраняет силу, - подчеркнули в МИД, заметив, что "с 15 июля этого года также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории Российской Федерации через наземные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации".