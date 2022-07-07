Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира

7 июл. 6:15

Если продолжать накачивать Украину оружием, то вскоре страна может исчезнуть с карты мира, - заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

Эксперт раскритиковал западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.

"Это уже в принципе несостоявшееся государство, она может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи - прекращения огня - и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца", - пояснил Макгрегор, передает РИА Новости.

Напомним, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.

Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел ОФ Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.