Северный пляж приведут в порядок в Дербенте

6 июл. 23:43

Северный пляж благоустроят в Дербенте на средства регионального гранта и муниципального бюджета - в общей сложности 15 млн рублей, написал глава города Рустамбек Пирмагомедов в своем Telegram-канале.

"Дербент победил в конкурсе проектов местных инициатив муниципальных образований Дагестана с проектом "Благоустройство северного пляжа у косы"", - пояснил он.

По словам градоначальника, Минтуризм Дагестана выделит грант в размере 10 млн рублей, еще 5 млн рублей предусмотрено в муниципальном бюджете.

Мэр указал, что на пляже появятся павильон, раздевалки, автостоянка и прогулочная дорожка.