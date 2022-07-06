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Северный пляж приведут в порядок в Дербенте

Северный пляж приведут в порядок в Дербенте

Северный пляж благоустроят в Дербенте на средства регионального гранта и муниципального бюджета - в общей сложности 15 млн рублей, написал глава города Рустамбек Пирмагомедов в своем Telegram-канале.

"Дербент победил в конкурсе проектов местных инициатив муниципальных образований Дагестана с проектом "Благоустройство северного пляжа у косы"", - пояснил он.

По словам градоначальника, Минтуризм Дагестана выделит грант в размере 10 млн рублей, еще 5 млн рублей предусмотрено в муниципальном бюджете.

Мэр указал, что на пляже появятся павильон, раздевалки, автостоянка и прогулочная дорожка.

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