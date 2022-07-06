В Ставрополе придумали, как поддержать кинотеатры

6 июл. 23:58

Власти Ставрополя в рамках поддержки кинотеатров решили популяризировать "Пушкинскую карту".

"Вместе с представителями кинотеатров разработали план их поддержки в нынешней непростой экономической ситуации. Основным рычагом здесь станет популяризация проекта "Пушкинская карта", - сообщил глава города Иван Ульянченко.

Он рассказал, что планируется организовать походы в кинотеатры детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, а также школьников, студентов. "С нового учебного года рекомендуем руководителям общеобразовательных, высших и средних профессиональных учебных заведений продумать график посещения кинотеатров школьниками", - поделился Ульянченко в своем телеграм-канале.

Афиши кинотеатров будут содержать информацию о том, билеты на какие картины можно приобрести по "Пушкинской карте".