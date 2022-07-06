Талибы проводят спецоперацию против ИГИЛ в Кабуле

6 июл. 23:30

Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" проводят в Кабуле спецоперацию против боевиков террористической группировки ИГИЛ (тоже запрещена в России), сообщает афганский телеканал TOLO News.

По данным его источников в сформированных "Талибаном" силовых структурах, талибы штурмуют укрытие террористов в районе Хаир-Хана на северо-западе Кабула. Несколько сторонников ИГИЛ уничтожены, но их точная численность не указывается.

Ранее канал сообщал, что в этом районе Кабула произошла серия взрывов.

В то же время издание "Хашт-э субх" пишет со ссылкой на источники, что по одному из блокпостов Кабула было выпущено три ракеты. Затем последовала перестрелка.