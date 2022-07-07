Турция хочет получать туркменский газ через Азербайджан 

Еще зимой прошлого года глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу говорил о заинтересованности Анкары в транспортировке газа из Туркменистана через Азербайджан в Турцию и далее в Европу. Такая возможность обсуждалась в связи с подписанием 21 января 2021 года в Ашхабаде между Туркменистаном и Азербайджаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлуг" на Каспии. Сейчас Турция изучает три варианта получения туркменского газа, уделяя пристальное внимание каждому из них, заявил вице-президент Фуат Октай. Все три варианта предусматривают использование трубопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поставляется из северо-восточной Турции на границу с Грецией.

Eurasianet отмечает, что решимость Анкары, по всей видимости, была спровоцирована усилиями Европейского союза по обеспечению поставок газа после начала российской спецоперации на Украине. В ответ на европейские санкции, Россия снизила поставки энергоресурсов в Европу, вызвав опасения серьезной нехватки газа на континенте.

Октай ничего не сказал о поставках в Европу, однако трубопровод TANAP - единственный, по которому азербайджанский газ поставляется через Турцию в Грецию. Там он соединяется с трубопроводом TAP, откуда газ отправляется дальше в Албанию, Болгарию, Италию и на центрально-европейские рынки.

Резервная мощность TANAP составляет 15 млрд кубометров, а TAP - 10 млрд кубометров. Брюсселю бы хотелось, чтобы эти мощности использовались для дополнительных поставок газа в Европу.

Хотя Октай не уточнил никаких деталей, его заявление выглядит значительным, поскольку впервые более чем за 20 лет Анкара напрямую интересуется транзитом газа из Туркменистана в Турцию. В 1999 году Турция поддержала проект, предложенный консорциумом Shell, Bechtel и GE, по созданию трубопровода для поставок туркменского газа по Каспийскому морю, через территорию Азербайджана и Грузии, для обеспечения энергоресурсом как Турции, так и европейских рынков. Однако проект был приостановлен после того, как Азербайджан обнаружил собственные значительные газовые запасы.

Заявление Октая приобрело дополнительный вес в связи с тем, где именно оно было сделано: в турецком посольстве в Ашхабаде после завершения Каспийского саммита, в котором принял участие российский президент Владимир Путин, призвавший к углублению партнерства между Россией и соседями по Каспийскому морю - Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном.

Октай назвал три возможных варианта транзита: по трубопроводу, в рамках своп-соглашения и комбинации морских и трубопроводных поставок. Он добавил, что изучение вариантов почти завершено, а саму идею полностью поддерживает президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Учитывая огромные инвестиции и время, необходимое на развитие, строительство трубопровода через Каспийское море пока маловероятно. Трубопровод, который упомянул Октай, похож на проект, который в прошлом году предложила американская компания Trans Caspian Resources (TCR). Проект предусматривает строительство 77-километрового трубопровода по дну Каспийского моря для доставки туркменского газа, сжигаемого на факеле, на азербайджанское нефтегазовое месторождение АЧГ, откуда он будет транспортирован на берег по существующим трубопроводам. TCR, одним из совладельцев которой является бывший американский посол в Туркменистане Аллан Мастард, заявляет, что трубопровод сможет обеспечивать 10-12 млрд кубометров газа в год.

Второй вариант - свопового соглашения - касается существующего соглашения между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном, в рамках которого Туркменистан поставляет 1,5-2 млрд кубометров газа в год в северо-восточный Иран, и аналогичное количество газа отправляется из северо-западного Ирана в Азербайджан. Изначально соглашение было заключено для обеспечения растущего азербайджанского спроса, однако сделка может быть расширена для обеспечения транзита больших объемов газа в Турцию и Европу, и, скорее всего, Тегеран присоединиться к проекту.

Третье предложение Октая - о морских и трубопроводных - поставках менее очевидно. Но учитывая, что объема газа едва ли хватит, чтобы покрыть расходы (до $10 млрд) на строительство СПГ-терминалов по сжижению и регазификации на двух берегах Каспийского моря, скорее всего, Октай имел ввиду суда, перевозящие компримированный природный газ - гораздо более дешевый вариант, который используется в некоторых частях света, но пока не на Каспии.

Есть мнение, что у Азербайджана нет достаточных ресурсов, чтобы обеспечить экспорт, который удовлетворил бы запросы Брюсселя, но они есть в Туркменистане, причем увеличение газового свопа с Ираном вполне вероятно.