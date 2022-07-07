Ростовская ливневка может стать платной?

7 июл. 1:21

В донской столице намерены кардинально решить наболевший вопрос с ливневками: многие городские территории, в том числе и жилая застройка, не оборудованы системой дождевой канализации или не имеют к ней подключения, - рассказал директор городского департамента автодорог Денис Водопьянов.

К июню 2023 года в городе будет разработана централизованная схема водоотведения ливневой канализации, после чего городские власти начнут обсуждать введение тарифов на коммерческое водоотведение, чтобы снизить финансовую нагрузку на бюджет города в части затрат на содержание ливневок. Это позволит ввести штрафы за превышение нормы сбросов и незаконную "врезку" в канализацию, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, протяженность улично-дорожной сети города, обеспеченной подземными водостоками, составляет 129 км, тогда как общая протяженность улично-дорожной сети Ростова - где-то 1,4 тыс км. То есть обеспеченность водоотводом в городе составляет не более 9,3%.