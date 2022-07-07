Осетровых в Волге будет больше

7 июл. 0:22

Астраханское рыбоводческое хозяйство планирует в скором времени выпустить в Волгу 400 тыс мальков осетровых.

Сейчас они отправлены в максимально естественную среду обитания – специальные пруды на Кизанском рыбоводном заводе - для увеличения численности по заказу рыбных предприятий, передает "Астрахань 24".

Мальки, которые наберут вес в три грамма, отправятся в Волгу, а выполнят эту деликатную работу выполнят сотрудники завода с помощью специального оборудования.

За этот год в реку уже было выпущено 17 тыс молоди осетровых по госзаказу, это число планируется удвоить.