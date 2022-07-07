Православный монастырь Зарзма восстанавливают в Грузии

7 июл. 3:36

На юге Грузии ведутся восстановительные работы в монастыре Зарзма, реставраторы обнаружили, что кровля частично повреждена из-за дождей, сообщает министерство культуры, спорта и молодежи.

Министр Тея Цулукиани ознакомилась с ходом восстановительных работ в монастыре. Принято решение, что в реставрации памятника совместно с Фондом муниципального развития будет активно участвовать Агентство охраны культурного наследия Грузии.

Средневековый православный мужской монастырь Зарзма в регионе Самцхе-Джавахети является памятником грузинской архитектуры.

Восстановление монастыря началось в 2012 году.