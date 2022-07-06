Выставка акварелей "Свет и воздух" скоро откроется в Краснодаре 

6 июл. 20:16

В Краснодарском краевом выставочном зале в пятницу 8 июля заработает выставка акварелей "Свет и воздух". Об этом сообщают ее организации.

Посетители увидят свыше 50 произведений 15 кубанских художников - это Георгий Кошельников, Алексей Максименко, Сергей Дудко, Татьяна Куркчи, Александр Герасименко и другие.

В основу экспозиции легли пейзажи, представляющие природу России. На выставке также будут натюрморты, портреты и жанровые картины.

Посетить ее можно будет до 17 июля по адресу улица Рашпилевская, 32, стоимость билета - от 50 до 100 рублей.