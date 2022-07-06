В Дагестане установлено свыше 12 тысяч "умных" счетчиков

6 июл. 23:15

ПАО "Россети Северный Кавказ" продолжают устанавливать в Дагестане интеллектуальные приборы учета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего в рамках реализации программы снижения потерь (с осени 2020 года) в регионе установлено 12 147 "умных" счетчиков.

"Интеллектуальная система учета электроэнергии означает для потребителей упрощение всех процедур: опрос, обработка и передача данных осуществляются дистанционно", – сказано в сообщении.

Кроме того, приборы позволяют контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату электроэнергии. Система также исключает возможность стороннего несанкционированного вмешательства в ее работу.