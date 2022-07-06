В Армении появился первый музей иллюзий

6 июл. 22:56

В Гюмри распахнул свои двери первый в Армении музей иллюзионизма. Здесь представлены порядка 50 экспонатов, их секреты кроются в физике, математике и логике.

Посетителям представлены невероятные зрелища. Также люди смогут для себя учиться физике, познавая различные секреты. Идея открытия музея принадлежит Грише Амирханяну и его другу, она зародилась еще три года назад.

Колеблясь между Ереваном и Гюмри, они остановились на втором варианте.

"Это необычный музей, здесь сочетаются образование, игра, досуг. Каждый экспонат - это отдельная учебная программа. Надеюсь, скоро наш музей станет новой визитной карточкой города", - приводит его слова Sputnik Армения.