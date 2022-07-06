Глава МВФ не исключила мировой рецессии

6 июл. 22:46

Ситуация в мировой экономике на сегодня очень нестабильна, одним из вариантом развития событий может стать рецессия, рассказала в интервью Reuters директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Отвечая на вопрос о возможной мировой рецессии, она подчеркнула: "Риск возрос, поэтому нельзя этого исключать".

"Это будет тяжелый 2022 год, но, возможно, еще более тяжелый 2023 [год]. Риски рецессии увеличились на 2023 год", - цитирует Георгиеву ТАСС.

Она пояснила, что замедление темпов роста мировой экономики может оказаться "неизбежной платой", если принять во внимание необходимость как можно быстрее восстановить стабильность цен.

Глава МВФ отметила, что ситуация в глобальной экономике "значительно ухудшилась" относительно апреля, когда был опубликован соответствующий доклад фонда, это вызвано глобальной инфляцией, увеличением процентных ставок, замедлением экономического роста в КНР и санкциями по ситуации на Украине.