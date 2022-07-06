Астраханская область и иранский фонд договорились создать судоходную компанию

6 июл. 22:18

Правительство Астраханской области и фонд "Мостазафан" из Ирана подписали соглашение, согласно которому будет создана судоходная компания для развития международного транспортного коридора "Север-Юг". Об этом рассказал зампредседателя регионального правительства Денис Афанасьев.

"К нам приезжало руководство фонда "Мостазафан" - один из крупнейших иранских фондов, включающий, в том числе, судоходные компании. Подписано соглашение о создании совместной судоходной компании", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Чиновник отметил, что в порту Астрахань наблюдается значительный рост грузооборота - по прогнозам к концу августа он увеличится на треть.

Афанасьев добавил, что готовность направить часть грузопотока через астраханские порты подтвердил Минск.