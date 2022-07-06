Европа хочет сделать Африку своей бензоколонкой

Оказавшись на передовой климатического кризиса, африканские страны призывают богатые государства отказаться от ископаемого топлива и снизить выбросы парниковых газов. Те, со своей стороны, продолжали использовать нефть и газ, большая часть которых поставлялась Россией, но теперь в своем стремлении снизить зависимость от российских ресурсов, крупнейшие экономики мира обратили внимание на Африку.

Как отмечает Project Syndicate, последние несколько месяцев премьер-министр Италии Марио Драги без устали работал над новыми газовыми соглашениями с Алжиром, Анголой, Египтом и Конго. Заключение сделок, условия которых остаются неизвестными, происходило в присутствии генерального директора Eni - крупнейшей на африканском континенте компании, занимающейся ископаемым топливом. Словом, Драги использует государственные ресурсы, чтобы обеспечить частную прибыль итальянской компании.

Аналогичным образом в мае канцлер Германии Олаф Шольц, начавший своё первое турне по Африке с Сенегала, объявил о планах по интенсивному продвижению энергетических проектов. Переговоры по добыче газа и производству СПГ уже начались, и Шольц выразил готовность инвестировать в газовую инфраструктуру в Сенегале.

Помимо тех, кто считает, что Африка должна добывать больше ископаемого топлива для экспорта, есть и те, кто уверен, что континент и сам должен пользоваться своими ресурсами. Бывший президент Ирландии и Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон считает, что обеспечение доступа к энергии и развитие континента за счет добычи природного газа поможет сотням миллионов африканцев, которым до сих пор ископаемое топливо ничего хорошего не принесло. Однако, по сути, то, что предлагает Робинсон, мало чем отличается от стратегии Шольца: использование денег европейских налогоплательщиков для того, чтобы огромные корпорации расширяли разведку и добычу газа на африканских землях. Робинсон уверена, что газ обеспечит африканцев, но он, скорее всего, будет направляться в Европу.

Эколог Ванесса Накате говорит, что добыча ископаемого топлива не представляет собой ничего нового для Африки, но снизить там бедность и обеспечить процветание так и не удалось.

Африканские экономики, которые зависят от экспорта ископаемого топлива, развиваются в три раза медленнее, чем более диверсифицированные страны континента. В Мозамбике, например, иностранные компании, в частности Eni и TotalEnergies вложили около $30 млрд в развитие морских газовых месторождений и создание СПГ-мощностей. Тем не менее 70% населения по-прежнему не имеет доступа к электричеству.

Но Германия и Италия принуждают африканские страны вкладывать свои ограниченные финансовые ресурсы в добычу ископаемого топлива и его последующий экспорт европейским поставщикам.

Инвестиции - неотъемлемая часть плана ЕС по снижению своей зависимости от российских энергоресурсов. Европа стремиться увеличить долю зеленой энергетики в своем энергетическом балансе до 40-45% к 2030 году, а общий спрос на газ, как ожидается, упадет на 30% к 2030 году. Более того, и Германия, и Италия собираются достичь нулевых выбросов в ближайшие 30 лет. Новый европейский Механизм трансграничного углеродного регулирования еще больше ускорит переход за счет штрафов для стран, использующих ископаемое топливо. Нефтегазовые компании прекрасно осознают, каким будет влияние этого перехода на их доход. Для них расширение производства в Африке не более чем циничная попытка выжать всё до последнего из увядающей индустрии, пока есть такая возможность. Тот факт, что они в итоге оставят африканские страны в бедственном положении для них ничего не значит, как и их влияние на изменение климата.

Робинсон права в одном: африканцам нужен доступ к энергии, чтобы вести достойный образ жизни. Но нет смысла вкладывать средства в систему, которая себя исчерпала и от которой сама Европа пытается отказаться. Африке стоит инвестировать в возобновляемые источники, которые обеспечат процветание и безопасность континента и не будут отправлять продукты питания, загрязнять реки и вызывать легочные заболевания ради выгоды отдаленных держателей акций.

Африканские экологи заявляют о том, что континент хочет избежать катастрофы планетарного масштаба и обеспечить глобальный доступ к энергии. К сожалению, африканские лидеры не разделяют их стремления ни к одной из целей. Вместо того, чтобы требовать от западных лидеров поддержки перехода на возобновляемые источники энергии, президент Алжира Абдельмаджид Теббун и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси согласились нарастить производство нефти и газа для экспорта в Европу. Президент Сенегала Макки Салл, по всей видимости, готов к ним присоединиться и превратить страну в поставщика ископаемого топлива для Европы. А Германия и Италия призывают континент обременить себя инфраструктурой, которая утащит на дно африканские экономики и ускорит климатическую катастрофу. Африка должна ответить твердым ”нет”, потребовав от Германии, Италии, Робинсон и тому подобных поддержки создания и развития возобновляемых энергетических систем.